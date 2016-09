VNL: stop met geld voor bijzonder onderwijs

DEN HAAG - De staat moet stoppen met het financieren van bijzonder (religieus) onderwijs. Het is niet meer van deze tijd dat overheidsgeld naar religieuze activiteiten vloeit, stelt de partij VoorNederland (VNL) donderdag. VNL is de beweging van de Tweede Kamerleden Louis Bontes en Joram van Klaveren. VNL-lijsttrekker bij de komende verkiezing is Jan Roos.

Door ANP - 29-9-2016, 11:44 (Update 29-9-2016, 11:44)

VNL pleit voor een strikte scheiding tussen kerk en staat. De partij hamert op een wijziging van de grondwet. Artikel 23, lid 6 en 7 moeten worden geschrapt. De financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs komt dan te vervallen. Het staat iedereen wel vrij een school te beginnen of voort te zetten op religieuze grondslag, aldus VNL.

Volgend jaar is het precies honderd jaar geleden dat het huidige systeem werd geïntroduceerd. Maar Nederland is fundamenteel veranderd, betoogt de partij.