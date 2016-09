Kamer wil opheldering over reactor Petten

DEN HAAG - Partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van het kabinet over berichtgeving dat er zorgen zijn over de veiligheid bij de kerncentrale in Petten. De ChristenUnie wil de onderste steen boven krijgen, meldde Carla Dik-Faber.

Door ANP - 7-9-2016, 20:26 (Update 7-9-2016, 20:26)

De NOS meldde woensdag een document in handen te hebben waaruit blijkt dat de financiële druk op exploitant NRG van de reactor te groot is. Die kampt onder meer met een grote schuld. Commerciële doelen zouden nu voorrang hebben, waardoor veiligheid niet langer het leidende principe zou zijn.

NRG ontkent tegen de NOS dat de veiligheid in het geding is, maar geeft toe dat er financiële problemen zijn. In Petten worden medische isotopen gemaakt bestemd voor de behandeling van kankerpatiënten.

Liesbeth van Tongeren van GroenLinks wil dat minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) in de Kamer uitleg gaat geven. ,,Minister Schultz en minister Henk Kamp (Economische Zaken) moeten nu echt in actie komen. Er moet een grondige doorlichting van het bedrijf plaatsvinden", aldus Stientje van Veldhoven (D66). PvdA'er Jan Vos wil onafhankelijk veiligheidsonderzoek naar de situatie in de reactor in Petten.