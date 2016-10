Gouden Televizier-Ring Gala uitverkocht

AMSTERDAM - De Heineken Music Hall in Amsterdam zit donderdagavond helemaal vol. Alle duizend kaarten voor het Gouden Televizier-Ring Gala zijn verkocht. Dat maakte AVROTROS donderdag bekend.

Door ANP - 13-10-2016, 13:35 (Update 13-10-2016, 13:35)

De Gouden Televizier-Ring en de andere televisieprijzen worden dit jaar voor het eerst in de HMH uitgereikt, waar voorheen theater Carré het toneel voor het gala was. Om niet alleen tv-makers en aanhang maar ook fans in de gelegenheid te stellen de prijsuitreiking bij te wonen, is gekozen voor de grotere zaal.

Het publiek in de zaal zal getuige zijn van de uitreiking van de Ring, de Gouden Stuiver voor het beste kinderprogramma, Zilveren Televisie-Ster voor beste acteur en actrice, Televizier Talent Award en een award voor beste presentator en presentatrice. Vanaf 20.30 uur is het gala te zien op NPO 1.