ANP André van Duin in dramaserie Omroep MAX

AMSTERDAM - André van Duin, Kees Hulst en Olga Zuiderhoek spelen de hoofdrollen in een nieuwe dramaserie van Omroep MAX. Dit maakte voorzitter Jan Slagter donderdag bekend op de najaarspresentatie van de publieke ouderenomroep in Amsterdam.

Door ANP - 13-10-2016, 11:56 (Update 13-10-2016, 12:34)

De dramaserie is gebaseerd op het boek Pogingen iets van het leven te maken, het geheime dagboek van Hendrik Groen. In dit fictieve dagboek beschrijft het personage Hendrik Groen zijn leven in een bejaardentehuis in Amsterdam-Noord. Martin van Waardenberg schrijft het script van de televisieserie. De regie is in handen van Tim Oliehoek.

Slagter: ''Deze week zijn de handtekeningen gezet. MAX gaat een serie maken van het fantastische dagboek van Hendrik Groen. We zijn trots op het team, met rollen voor Olga Zuiderhoek, Kees Hulst en André van Duin.''

Dokter Deen

De dramaserie Dokter Deen, met Monique van de Ven in de rol van huisarts Maria Deen, keert terug met een vierde en laatste seizoen. De opnames daarvan beginnen in 2017.

Slagter: ''Persoonlijk kijk ik erg uit naar het drieluik De zaak Menten. Het is een gedramatiseerd verhaal van journalist Hans Knoop die de waarheid achter de nog niet veroordeelde oorlogsmisdadiger Pieter Menten probeert de achterhalen. Ik herinner me nog goed wat deze zaak destijds teweegbracht. MAX heeft de impact proberen te vangen vanuit het perspectief van journalist Hans Knoop, een van de hoofdrolspelers in de affaire die zich afspeelde in de jaren zeventig.''

Hoofdrollen

Guy Clemens, Carine Crutzen en Noortje Herlaar spelen de hoofdrollen in de serie De zaak Menten, die vanaf woensdag 23 november is te zien op NPO2.

Erica Terpstra keert terug met een vijfde seizoen van Erica op reis. Ze gaat naar Hongkong, Suriname, Myanmar, Israël en Colombia. Erica op reis is vanaf vrijdag 11 november te zien op NPO1.