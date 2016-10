Spijkerbroek Victoria Beckham geveild

ANP Spijkerbroek Victoria Beckham geveild

AMSTERDAM - De Nederlandse veilingsite Catawiki veilt vrijdag spijkerbroeken van verschillende beroemdheden voor het goede doel. Onder meer de broeken van Victoria Beckham, Nina Hagen, Olivia Newton-John, Sam Smith en Julio Iglesias gaan dan onder de hamer.

Door ANP - 13-10-2016, 11:26 (Update 13-10-2016, 11:26)

De Amerikaans kunstenaar Johny Dar toverde spijkerbroeken van honderd bekende filmsterren, artiesten en modellen om tot een kunstwerk. De opbrengst van de geveilde broeken komt volledig ten goede aan vluchtelingenorganisatie International Rescue Committee.

Dar bedacht de actie Jeans for Refugees en beschildert elke spijkerbroek met de hand. "Victoria was één van de eersten die meteen ja zei toen haar werd gevraagd om mee te werken aan dit project'', aldus Dar. Victoria's broek heeft een klassieke stijl uit de jaren 70 en is ook door haar gesigneerd.

Veilingmeester Albert Goldenbeld van Catawiki geeft aan dat het om een bijzondere veiling gaat: ''Je biedt niet alleen mee op een door een celeb gedragen spijkerbroek, maar ook op een prachtig kunstwerk dat je ingelijst aan de muur kunt hangen''. De veiling loopt honderd dagen en startte in juli.