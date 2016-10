Gordon positief over euthanasieplan

HILVERSUM - Gordon is voorstander van het plan van de Tweede Kamer om ouderen die niet ondraaglijk lijden maar levensmoe zijn ook het recht te geven op euthanasie. Dat zegt de zanger en presentator donderdag in de 100% NL ochtendshow van Lex Gaarthuis.

Door ANP - 13-10-2016, 9:05 (Update 13-10-2016, 9:05)

"Het is natuurlijk een heel moeilijk vraagstuk. Wat wij tegenkomen, en dat is vaak heel schrijnend, is dat mensen hun hele familie al kwijt zijn en het leven gewoon niet meer leuk vinden. En dat is ook een ondraaglijk lijden." Gordon, sinds 2013 ambassadeur van het Nationaal Ouderenfonds, vindt dan ook dat mensen hun eigen keus moeten kunnen maken. "Het is heel heftig want sommige mensen zullen zeggen: je moet gewoon de natuur z’n beloop laten, maar sommige mensen willen gewoon niet meer. Ik vind dat dat moet kunnen."

Het tv-programma Geer en Goor zoeken een hobby, waarin Gordon en Gerard Joling zich inzetten voor ouderen, maakt donderdagavond kans op een Televizierring. Mochten ze de prijs niet in de wacht slepen dan is er volgens Gordon geen man overboord: "Dan is dat alleen maar een extra stimulans om door te gaan voor die eenzame ouderen. Want daar gaat het om."