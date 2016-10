Birgit Schuurman wil weer muziek maken

ANP Birgit Schuurman wil weer muziek maken

AMSTERDAM - Birgit Schuurman is dit najaar op het witte doek te zien als juf in de kinderfilm Uilenbal, maar aan De Telegraaf vertelt de actrice en zangeres dat de muziek toch blijft trekken.

Door ANP - 13-10-2016, 8:01 (Update 13-10-2016, 8:01)

"Lang was ik de drive om zelf muziek te schrijven kwijt", verklaart Schuurman. "Niet alleen omdat er andere dingen op mijn pad kwamen, maar ook omdat ik muzikaal te veel bezig was geweest met wat anderen misschien zouden willen horen, niet met wat ik zelf wilde maken. Nu heb ik dat losgelaten."

Birgit ontdekte dat haar muzikale vuur nog niet was gedoofd toen een theaterklus niet doorging en ze weer nummers ging schrijven, iets wat ze acht jaar lang niet gedaan had. Het creëren leverde haar energie op en volgend jaar lente hoopt ze weer nieuwe nummers uit te brengen. Toch heeft de 39-jarige zangeres geen haast: ze legt zichzelf geen deadline op en ze heeft geen platenmaatschappij die in haar nek hijgt. "Ik geniet er nu vooral enorm van dat het weer is opgevlamd."