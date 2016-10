Bryan Cranston droomde ervan ex te vermoorden

ANP Bryan Cranston droomde ervan ex te vermoorden

LOS ANGELES - In zijn nieuwe autobiografie blikt Bryan Cranston terug op een aantal momenten in zijn leven. Een daarvan is het moment waarop hij dagdroomde dat hij een stalkende ex op gewelddadige wijze om het leven bracht.

Door ANP - 13-10-2016, 4:56 (Update 13-10-2016, 4:56)

Volgens E! beschrijft de Breaking Bad-acteur zijn fantasie vrij grafisch op in het boek. "Ik sloeg haar hoofd met regelmatige klappen tegen een muur. Plukken haar en stukken vel bleven aan de bakstenen kleven", zou de doorgaans sympathieke acteur schrijven. "Ik voelde niks; geen angst, geen boosheid."

In A Life In Parts haalt Bryan ook weer het verhaal aan over hoe hij ooit zijn maagdelijkheid verloor op de Wallen in Amsterdam. "Er was geen tederheid, er werd niet gesproken. We wisselden niet eens namen uit. Ik had geen idee wat ik deed."