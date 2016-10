Oude gitaar van Slash onder de hamer

ANP Oude gitaar van Slash onder de hamer

LOS ANGELES - De gitaar die Slash gebruikte om hits als Welcome To The Jungle en Sweet Child O' Mine te schrijven, staat te koop.

Door ANP - 13-10-2016, 4:23 (Update 13-10-2016, 4:23)

Veilinghuis Julian Live kocht het instrument van een voormalig roadie van Guns N' Roses, meldt Billboard. Slash kocht de gitaar in 1984 en speelde erop in zijn band Hollywood Rose en tijdens zijn auditie bij Poison. Ook de eerste jaren van Guns N' Roses reisde de gitaar met de muzikant mee, tot die het ding verving in 1987.

Op de site van het veilinghuis is het openingsbod vastgesteld op 30.000 dollar (27.000 euro). Verwacht wordt dat de uiteindelijke prijs op zo'n twee à drie keer dat bedrag uitkomt.