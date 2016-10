Blac Chyna op 16 november uitgerekend

LOS ANGELES - De volgende Kardashian-telg meldt zich over een paar weken. Blac Chyna, de zwangere verloofde van Rob Kardashian, liet via Snapchat weten dat ze op 16 november is uitgerekend.

“Vier weken na zondag is ze er”, schreef Blac bij een foto waarop ze op een weegschaal staat. Met het kiekje, waar ze ook ‘nov. 16’ bij schreef, laat ze zien dat ze bijna 85 kilo weegt, ruim 18 meer dan voor haar zwangerschap.

Dat Blac en Rob een dochter krijgen, maakten ze vorige maand al wereldkundig. Dat deden de twee in hun reallifesoap Rob & Chyna. Daarin was ook te zien dat Rob eigenlijk liever een zoon had gehad. Het meisje is Robs eerste kind en Blacs tweede. Zij heeft al een driejarige zoon uit haar relatie met Tyga, die tegenwoordig een relatie heeft met Robs halfzusje Kylie Jenner.