Zorgen over Jan Smit niet nodig

ANP Zorgen over Jan Smit niet nodig

AMSTERDAM - Nederland hoeft zich ‘absoluut’ geen zorgen te maken om Jan Smit. Dat zei de Volendammer in RTL Boulevard. Jan viel eind vorige maand van de trap en hield daar een zware hersenschudding aan over.

Door ANP - 12-10-2016, 19:31 (Update 12-10-2016, 19:31)

“Je merkt zelf heel goed hoe ver je kan gaan”, zei Jan, die donderdagavond het Gouden Televizier-Ring Gala presenteert. De presentatie van het gala is volgens Jan geen probleem. “Daar hoeven mensen zich absoluut geen zorgen over te maken.”

De Volendammer voelt zich goed. “Ik heb geen pijn meer, ben niet meer misselijk.” Dat was vorige week wel anders. Jan gleed op vrijdag 30 september thuis van de trap. “Het hele stuk van boven naar beneden kan ik me niet meer herinneren. Ik weet wel dat ik op mijn achterhoofd ben gevallen want dat voel ik nog steeds.”

Jan hield ruim een week rust en lag een paar dagen plat. “Ik heb niks gedaan. Als ik van mezelf liet horen, ging ik meteen weer tegen de vlakte.” Als gevolg van zijn klap moest Jan twee concerten van zijn Elfstedentour afzeggen. “Dat is gewoon verschrikkelijk. We doen een hele serie met elke week een concert als afsluiter van het jubileumjaar. Dan is het heel vervelend dat je daar niet bij kan zijn.”