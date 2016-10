Lily Allen huilt in migrantenkamp de ‘jungle’

CALAIS - Lily Allen hield het niet droog toen ze met de BBC de ‘jungle’ bij Calais bezocht. In het migrantenkamp bood de Engelse zangeres ‘namens haar land’ excuses aan aan een dertienjarige Afghaanse jongen.

Door ANP - 12-10-2016, 17:42 (Update 12-10-2016, 17:42)

De jongen vertelde de zangeres dat hij uit Afghanistan vluchtte uit angst voor de Taliban en IS. Zijn vader woont in Birmingham en daarom heeft de jongen het recht om in het Verenigd Koninkrijk te gaan wonen. De procedure is lang, te lang volgens de tiener, en daarom probeert hij dagelijks aan boord van een vrachtwagen te klimmen.

“Het lijkt erop dat er drie momenten zijn dat de Britten jouw leven in gevaar hebben gebracht”, zei Lily tegen de jongen. “We hebben je land gebombardeerd, je overgelaten aan de Taliban en nu moet je je leven wagen om ons land in te kunnen komen. Ik bied mijn excuses aan uit naam van mijn land. Het spijt me voor wat je door ons toedoen mee hebt moeten maken”, zei ze, voordat ze in huilen uitbarstte. “Het spijt me enorm.”

Lily ging naar de ‘jungle’ omdat ze met eigen ogen wilde zien hoe het eraan toe gaat in het kamp. “Ik ben geschokt dat dit zo dicht bij huis gebeurt. Er moet iets gedaan worden, dit is onmenselijk.” De zangeres, die twee kinderen heeft, zei dat zij hoopt nooit te eindigen in een kamp als dat in Calais. “Niemand heeft ervoor gekozen hier te verblijven. Waar je geboren wordt, is een geografische loterij.”