Jesse Eisenberg wordt vader

LOS ANGELES - Acteur Jesse Eisenberg wordt vader. Zijn vriendin Anna Strout is in verwachting, weet E! Online.

Door ANP - 12-10-2016, 12:50 (Update 12-10-2016, 12:50)

Jesse en Anna kennen elkaar al lang. In 2002 kregen ze een relatie maar na tien jaar hielden ze het voor gezien. Begin dit jaar kwam het koppel weer bij elkaar. Ze lieten zich toen fotograferen bij een basketbalwedstrijd.

Wat de reden van de breuk was, is niet bekend. Jesse laat zich in interviews nauwelijks uit over zijn privéleven.