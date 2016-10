Klaas en Richard in eenmalige Maestro-special

ANP Klaas en Richard in eenmalige Maestro-special

HAARLEM - Kijkcijfertopper Maestro keert volgende maand eenmalig terug op de buis. Onder de noemer Één voor kinderen wordt in een speciale editie aandacht gevraagd voor de goede doelen UNICEF Nederland, Edukans, het Liliane Fonds en Het Vergeten Kind, die samen zoveel mogelijk kinderen in Nederland en het buitenland een betere toekomst willen geven.

Door ANP - 12-10-2016, 9:54 (Update 12-10-2016, 9:54)

Oud-kandidaten Karin Bloemen, Carlo Boszhard, Tanja Jess en Lucille Werner keren terug om nogmaals het orkest te dirigeren. Klaas van Kruistum en Richard Groenendijk vullen het deelnemersveld als nieuwkomers. Het commentaar komt opnieuw van contrabassist Dominic Seldis, mezzosopraan Tania Kross en dirigent Vincent de Kort, terwijl Frits Sissing de presentatie op zich neemt.

Van Maestro werden in de afgelopen jaren drie seizoenen gemaakt. Het laatste seizoen, waarin zangeres Leona Philippo won, werd door ruim twee miljoen kijkers gevolgd. De opnames voor de special vinden volgende week al plaats in de Philharmonie in Haarlem. De uitzending komt op 4 november op televisie op NPO1.