Jacques vindt zijn leven geen musical waard

ANP Jacques vindt zijn leven geen musical waard

AMSTERDAM - Jacques d'Ancona vindt het te veel eer dat er een musical over zijn leven in de maak is. Hoewel de theatermaker, recensent en voormalig tv-jurylid het 'weerzinwekkend interessant' vindt, heeft hij de producent steeds afgeraden om het te gaan doen.

Door ANP - 12-10-2016, 8:55 (Update 12-10-2016, 8:55)

"Ik ben het niet waard", aldus Jacques in het AD, die de makers desondanks toch hun gang laat gaan. "Ik ben een professional: als zij het willen, laat ik ze gaan. Ik wil het script niet vooraf lezen, daar kun je alleen maar ongelukkig van worden. Het is nooit zo als je het zelf had bedacht."

"Ik heb overigens de voorwaarde gegeven dat mocht ik van ­tevoren zijn doodgegaan, ze het wel moeten uitvoeren", vervolgt de 80-jarige Jacques. "Mocht ik er nog wel zijn, dan ga ik het sowieso niet recenseren." Dat doet hij ook niet bij voorstellingen van zijn partner Hans Langhout. "Daar krijg je gelazer van."