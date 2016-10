Anne-Marie Jung: soloshow is overwinning

AMSTERDAM - Anne-Marie Jung moest voor De exoot, haar eerste soloshow in het theater, haar grootste angsten overwinnen. De actrice, comédienne en zangeres werd geplaagd door nachtmerries over lege zalen maar is inmiddels zekerder van haar zaak.

"Ik heb mijn angsten echt moeten overwinnen", zegt Anne-Marie woensdag in De Telegraaf. "Mijn grootste angst was vooral op het artistieke vlak. Dat ik niet goed genoeg ben of dat er niemand een kaartje zal kopen."

De actrice werd gevraagd door Bastiaan Ragas, die vond dat het 'de hoogste tijd' was dat Anne-Marie zich zou ontpoppen tot theaterpersoonlijkheid. Voor haar kwam die vraag precies op het juiste moment. "Als hij het eerder had voorgesteld had ik het niet gedaan. Maar ik ben nu veertig, inmiddels moeder en sta een stuk steviger in mijn schoenen dan een paar jaar geleden."

Het schrijfproces was lastig, stelt Anne-Marie. Gelukkig kreeg ze daarbij hulp van collega Alex Klaasen. Mede dankzij zijn steun voelt ze zich nu een stuk zekerder. "Hoewel ik in aanloop van de première best nog wat slapeloze nachten zal hebben, heb ik er vertrouwen in dat het een hartstikke leuke voorstelling is geworden. En wie weet valt de kaartverkoop achteraf tegen, maar dan heb ik het wel geprobeerd", aldus Anne-Marie. "De exoot is voor mij nu al een persoonlijke overwinning."