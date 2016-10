Daniel Craig krijgt nog steeds kick van Bond

NEW YORK - Acteur Daniel Craig heeft nog geen genoeg van het spelen van James Bond, weet The Independent.

Door ANP - 12-10-2016, 6:21 (Update 12-10-2016, 6:21)

"Ik heb de beste baan ter wereld als Bond. Ik zou het vreselijk missen", zegt Craig over het spelen van de wereldberoemde spion. Ook vertelde de 48-jarige acteur dat hij nog steeds een kick krijgt zodra hij op de set van een nieuwe Bondfilm verschijnt.

Toch is de beroemde filmserie over de Britse spion volgens geruchten op zoek naar een nieuwe acteur om de rol te vervullen. Craig zou te oud zijn om jongeren te enthousiasmeren voor Bond.

Zelf zegt hij het eigenlijk alleen nog voor het geld zou doen want het draaien van de film is een enorme aanslag op zijn gezinsleven: "Ze zeggen dat het zwaar is. Dat is het zeker. Na de laatste draaidag van Spectre realiseerde ik me dat ik bijna een jaar niet thuis was geweest", vertelde Craig.