ANP Recordaantal landen dingen mee naar Oscar

LOS ANGELES - Films uit liefst 85 landen dingen dit jaar mee naar een Oscar voor de beste buitenlandse film. Een record, zo liet The Academy of Motion Pictures die de beeldjes uitreikt, dinsdag weten.

Door ANP - 12-10-2016, 4:18 (Update 12-10-2016, 4:18)

Van Albanië tot Vietnam, de jury verantwoordelijk voor de eerste selectie heeft dit jaar een flinke klus. Op 24 januari volgend jaar worden de vijf genomineerde films bekendgemaakt, dus veel films zullen nog afvallen. "Maar de belangstelling groeit en er worden steeds meer goede films gemaakt", liet een woordvoerder van The Academy weten.

Jemen doet dit jaar voor het eerst mee in de strijd om het felbegeerde gouden beeldje met de film I Am Nojoor, 10 Years Old And Divorced van regisseuse Khadija Al-Salami. Vorig jaar ging de Hongaarse film Son Of Saul er met een Oscar vandoor.

Nederland heeft de speelfilm Tonio van Paula van der Oest ingezonden. Op 26 februari worden de Oscars uitgereikt aan de winnaars in het Dolby Theater in Hollywood.