Wesley en Yolanthe verhuisd naar de kust

ANP Wesley en Yolanthe verhuisd naar de kust

ISTANBUL - Wesley Sneijder en zijn vrouw Yolanthe zijn verhuisd. Volgens De Telegraaf hebben ze gekozen voor een villa aan zee in de Turkse stad Istanbul. Turkse media wisten nog te melden dat het stel een peperdure villa had gekocht in een buitenwijk van de stad.

Door ANP - 11-10-2016, 20:00 (Update 11-10-2016, 20:00)

Niets blijkt minder waar. Wes en Yolanthe huren het appartement voor 4500 euro in de maand. Het gaat echter niet om een bezuinigingsmaatregel. Guido Albers, de manager van Wesley, zegt dat de verhuizing om praktische redenen is. Om bij zijn club Galatasaray te komen, stond de voetballer vaak helemaal vast in het verkeer. “Nu is het vijf minuten naar het veld”, legt Albers uit.

Het is de bedoeling dat Wesley en Yolanthe de komende tijd in het appartement blijven wonen. Het paar woonde tot nu toe in een huis in een van de grote woontorens van Maçka Residences in de stad.