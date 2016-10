Depeche Mode voor concert naar Nederland

AMSTERDAM - Depeche Mode komt weer naar Nederland. De band rond Dave Gahan, Martin Gore en Andy Fletcher geeft op 7 mei een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam, meldt concertorganistor Mojo.

Door ANP - 11-10-2016, 14:03 (Update 11-10-2016, 14:03)

Het concert is onderdeel van de Global Spirit Tour en staat in het teken van een nieuw album, dat begin 2017 moet verschijnen. In totaal doet Depeche Mode 32 steden aan in 21 landen.

De Britten, bekend van hits als People are People, Just Can't Get Enough en Enjoy the Silence, kondigden het nieuws over hun tour en album aan tijdens een persconferentie vanuit Milaan. Die werd live gestreamd via Facebook.

Depeche Mode was in december 2013 voor het laatst in Nederland. Toen stonden de heren ook in de Ziggo Dome.