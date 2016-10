Zwangere Ellemieke voelt zich 'topfit'

ANP Zwangere Ellemieke voelt zich 'topfit'

AMSTERDAM - De zwangerschap van Ellemieke Vermolen verloopt tot dusver zonder problemen. Hoewel het deze keer anders aanvoelt, gaat het met de voormalig tv-presentatrice uitstekend.

Door ANP - 11-10-2016, 8:08 (Update 11-10-2016, 8:08)

"Het wordt weer een zoon, maar toch is deze zwangerschap heel anders dan de vorige twee", zegt Ellemieke, die al twee zoons heeft, dinsdag in De Telegraaf. "Vooral in het begin ben ik ditmaal heel erg misselijk geweest, iets wat de keren daarvoor veel minder was. Maar inmiddels ben ik daar doorheen en voel ik me nu eigenlijk weer topfit."

Ook tussen Ellemieke en haar man topkok Sergio Herman is alles weer koek en ei. Na een kleine huwelijkscrisis zijn de twee weer helemaal tot elkaar gekomen. "Die problemen liggen achter ons", aldus Ellemieke. "Sergio en ik zijn weer een goed team. Hij is meer thuis dan vroeger en ik heb het met de zorg voor de kinderen dus ook wat minder druk. Het gaat gewoon goed zo."

Ellemieke en Sergio maakten vorige maand bekend dat de derde spruit op komst is.