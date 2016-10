Ook Aaron Carter trekt steun aan Trump in

LOS ANGELES - De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump ziet zijn toch al niet al te grote steun in Hollywood slinken. Voormalig kindster Aaron Carter kondigde maandag op Twitter aan dat hij niet langer van plan is om op Trump te stemmen.

Door ANP - 11-10-2016, 5:47 (Update 11-10-2016, 5:47)

De jongere broer van Backstreet Boys-zanger Nick Carter kondigde eind februari aan dat hij achter Donald Trump stond. "Wil Amerika een president die volgt, of één die leidt? Ik stem voor Trump", schreef hij destijds. Dat besluit konden niet al zijn fans waarderen, maar de zanger liet weten daar niet mee te zitten. "Het is oké, je verzamelt wat fans, je verliest wat fans."

Aaron lichtte zijn besluit om niet langer achter Trump te staan niet toe. De mededeling kwam wel vlak nadat oude opnames van Trump opdoken waarop de presidentskandidaat zich bijzonder oneerbiedig uitlaat over vrouwen. Voor Hollywoodster, oud-gouverneur en prominent Republikein Arnold Schwarzenegger was dat reden om voor het eerst sinds hij Amerikaan is niet op de Republikeinse kandidaat te stemmen.