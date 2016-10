Facebook-oproep Lubach al 30.000 keer gedeeld

HILVERSUM - De oproep van Arjen Lubach aan Facebook om een aantal vragen over het beleid van het internetbedrijf te beantwoorden, is binnen 24 uur 30.000 keer gedeeld. Het bericht heeft binnen een etmaal bijna twee miljoen mensen bereikt. Dat heeft eindredacteur Janine Abbring maandag gemeld.

Door ANP - 10-10-2016, 20:18 (Update 10-10-2016, 20:18)

Lubach besteedde zondagavond in zijn programma Zondag met Lubach aandacht aan Facebook. Hij verbaast zich erover dat het bedrijf door speciale algoritmes bepaalt wat gebruikers aan nieuws en informatie te zien krijgen en wilde daar graag een aantal vragen over stellen. Maar het bleek onmogelijk om een woordvoerder van het bedrijf te pakken te krijgen.

Daarom riep de presentator van het satirische programma zijn kijkers op de vragen op Facebook te delen of te liken. Volgens Abbring heeft Facebook nog niet gereageerd op het initiatief.

Napalmfoto

Facebook kwam de afgelopen weken meerdere malen negatief in het nieuws doordat het bedrijf filmpjes en foto’s van accounts verwijderde. Zo censureerde het bedrijf de iconische nieuwsfoto van een Vietnamees meisje dat net met napalm is overgoten omdat er naakt op te zien is. Ook werd de Facebook-account van PvdA-parlementariër Keklik Yücel offline gehaald omdat zij kritiek had geuit op Turkije.

Zondag met Lubach, dat elke zondag bij de VPRO te zien is, is momenteel bezig aan zijn vijfde seizoen. De zesde reeks is in 2017 te zien, maakte producent Human Factor onlangs bekend.