ANP Show boyband Bros in 7 seconden uitverkocht

LONDEN - De comeback van de Britse boyband Bros zorgt voor verkooprecords in Groot-Brittannië. De show die Bros op 19 augustus volgend jaar geeft in de O2 in Londen is sneller uitverkocht dan elk ander concert in deze arena. Na zeven seconden had Live Nation U.K. de toegangskaartjes verkocht, meldt BBC.

Door ANP - 10-10-2016, 12:36 (Update 10-10-2016, 12:36)

De concertorganisator heeft prompt nieuwe data aangekondigd. Naast een tweede concert in O2 volgen optredens in Manchester, Nottingham, Birmingham, Newcastle en Glasgow. In totaal geeft Bros zeven concerten.

Bros kondigde de comeback vorige week aan. Na 24 jaar gaan tweelingbroer Matt en Luke Goss weer met elkaar optreden. Bros werd gevormd in 1987 en was al snel succesvol in de Britse charts. In Nederland scoorde de groep eind jaren tachtig twee top 10-hits met When Will I Be Famous? en I Owe You Nothing.