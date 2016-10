Roy Donders zet realitysoap voort bij SBS6

AMSTERDAM - Roy Donders keert terug op televisie met een nieuwe realityserie bij SBS6. Roy Donders: stylist uit het zuiden is vanaf vrijdagavond 21 oktober bij de zender te zien.

De soap gaat in op een roerige periode in zijn leven. Zijn winkel ging bijna over de kop aan mislukte investeringen in zijn kledinglijn en zijn relatie met Marvin stond onder druk, maar de glitterondernemer en volkszanger heeft de ellende achter zich gelaten. En na een korte afkoelingsperiode is zijn relatie met Marvin hechter dan ooit.

Roy wil zijn zangcarrière als volkszanger nieuw leven inblazen en doorbreken als schlagerzanger in Duitsland. En hij gaat zijn stulpje in Broekhoven grondig verbouwen.