Soldaat van Oranje verlengd tot en met mei

KATWIJK - De musical Soldaat van Oranje wordt opnieuw verlengd. De voorstellling in de TheaterHangaar in Katwijk blijft tot en met mei 2017 te zien, maakte producent NEW Productions maandag bekend.

Door ANP - 10-10-2016, 8:31 (Update 10-10-2016, 8:31)

De voorstelling speelt sinds oktober 2010 onafgebroken voor een uitverkochte zaal.

Zondag 30 oktober is het precies zes jaar geleden dat de musical in première ging. Dat wordt gevierd met een matineevoorstelling en een prijsvraag waarbij het publiek kans maakt op vrijkaarten.

Na 1980 voorstellingen heeft de productie 2.166.000 bezoekers getrokken.