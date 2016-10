Halina Reijn en Hadewych Minis in nieuwe film

AMSTERDAM - Beppie Melissen, Eugene Bervoets, Halina Reijn en Hadewych Minis spelen de hoofdrollen in de nieuwe Nederlandse speelfilm Oude liefde van regisseur Nicole van Kilsdonk. Ook Eva van der Gucht, Carly Wijs, Aus Greidanus sr. en Ali Ben Horsting hebben een rol in de film bemachtigd, zo maakte distributeur September Film maandag bekend.

Door ANP - 10-10-2016, 8:17 (Update 10-10-2016, 8:44)

Het romantische drama vertelt over twee gescheiden zestigers (Melissen en Bervoets) die elkaar voor het eerst in jaren weer ontmoeten na de plotselinge dood van hun zoon. In de maanden daarna bloeit de oude liefde weer op. Dit leidt tot veel bizarre gevolgen, zowel voor de geliefden als voor hun familie.

De opnames gaan maandag van start. Regisseur Van Kilsdonk en scenarist Peer Wittenbols maakten samen het veelgeprezen drama Onder het hart. De film is geproduceerd door The Film Kitchen, die eerder verantwoordelijk was voor bekroonde titels als Kauwboy en Rundskop, die voor een Oscar werd genomineerd.

Distributeur September Film zal Oude liefde in het najaar van 2017 in de Nederlandse bioscopen uitbrengen.