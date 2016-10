Nicki Minaj plaagt fans met nep-album

LOS ANGELES - Nicki Minaj heeft haar fans flink beet genomen zaterdagavond. Ze plaatste een berichtje op Twitter waarin ze zei: "Oke, weet je wat. Ik was niet niet van plan om iets te zeggen maar het is jullie gelukt. Het album wordt vannacht gelanceerd. Het heet #PickMyFruitOut"

Door ANP - 9-10-2016, 23:21 (Update 9-10-2016, 23:21)

Daarna twittert ze dat alle nummers vernoemd zijn naar een fruit, en dat de tracklist de volgende nummers bevat: 1. Mango, 2. Cherry, 3. Watermelon, 4. Bananas (Harambe interlude), 5. Grapes, 6. Raspberries, 7. Kiwi, 8. Pineapple, 9. Fruit Loops.

Nummer 10, met de naam "Nigga toss my fruit salad" is het nummer waarover ze zegt het meest enthousiast te zijn en die gemaakt is in samenwerking met haar favoriete rapper.

Het ging zelfs zo ver dat de hashtag #PickMyFruitOut trending werd op Twitter. Een klein half uur later wordt duidelijk dat het om een grap gaat. "Ik hou zoooooo veel van jullie. Ik heb de hele tijd gehuild van het lachen trouwens. Mooie dingen #PickMyFruitOut"