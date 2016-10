Dode echtgenoot bezoekt Céline dagelijks

LAS VEGAS - Céline Dion werd in januari weduwe, maar haar man René Angelil is nog elke dag bij haar. De zangeres krijgt geregeld bezoek van Renés geest, zei ze zaterdagavond tijdens een van haar concerten in Las Vegas.

“Mijn geweldige echtgenoot is vanavond bij ons. Dat weet ik zeker”, zei Céline volgens The Mirror bij aanvang van haar concert tegen het publiek. Vervolgens vertelde de zangeres over de afgelopen zomer, waarin ze de draad met haar kinderen weer langzaamaan oppikte. “Het was geweldig. En we waren allemaal toe aan een beetje lol”, zei ze over haar tijd in thuisland Canada.

“Nu zijn we weer hier in Las Vegas en voelt het nog steeds alsof we thuis zijn”, sprak Céline, die al jaren optreedt in de Amerikaanse gokstad. “En ook dat is geweldig.”