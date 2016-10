Sara Ramirez uit de kast als biseksueel

LOS ANGELES - Actrice Sara Ramirez, vooral bekend van ziekenhuisserie Grey’s Anatomy, is biseksueel. Tijdens een speech die ze zaterdag gaf in Los Angeles kwam Sara uit de kast.

Door ANP - 9-10-2016, 12:20 (Update 9-10-2016, 12:20)

“Vele jongeren die met dakloosheid geconfronteerd worden, worstelen met genderidentiteit, genderexpressie, ras, klasse, seksuele geaardheid, religie en burgerstatus”, sprak de 41-jarige actrice tijdens de True Colors: 40 to None Summit, een tweedaagse conferentie over dakloze jongeren in de LGBTIQ-gemeenschap.

Sara liet blijken zich in de jongeren te herkennen en omschreef zichzelf als ‘vrouw, multiraciale vrouw, queer, biseksueel, Mexicaans-Iers-Amerikaans, immigrant en opgevoed door een familie met sterke katholieke wortels’.

De actrice, die een deel van haar toespraak deelde via Instagram, speelde in Grey’s Anatomy jarenlang de biseksuele orthopeed Callie Torres. Na tien jaar in de serie besloot Sara eerder dit jaar te stoppen als televisiearts. De actrice trouwde in 2012 met bedrijfsanalist Ryan Debolt.