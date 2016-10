Robin en Buddy winnen Dance Dance Dance

HILVERSUM - Robin Martens en Buddy Vedder hebben het tweede seizoen van Dance Dance Dance gewonnen. Het GTST-duo versloeg zaterdag in de finale van het RTL-dansprogramma Kees Tol en zijn danspartner Annemarie Keizer.

Door ANP - 8-10-2016, 22:04 (Update 8-10-2016, 22:04)

Torenhoge favorieten Robin en Buddy behaalden de maximale score (drie keer een tien) voor hun dans op Uptown Funk van Bruno Mars. Dit nummer deden ze in de eerste aflevering ook al. Buddy gooide ook hoge ogen met zijn moves op Singing in the Rain van Gene Kelly.

Naast eeuwige roem krijgen Robin en Buddy ook een flink geldbedrag dat ze schenken aan Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).