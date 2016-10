Gordon zet villa weer te koop

BLARICUM - Er staat weer een te koop-bord in de tuin van Gordons woning in Blaricum. De zanger en presentator wil van zijn villa af, weet de site bekendeburen.nl. Kopers moeten wel een flink bedrag neertellen voor het huis: 2,9 miljoen euro is de vraagprijs.

Gordon probeerde het huis in 2013 ook al eens te verkopen, toen zonder succes. Na een jaar haalde hij het optrekje, dat toen bijna drie miljoen moest opleveren, uit de verkoop. Zelf kocht Gordon de villa in september 1999 voor een prijs van 1,2 miljoen euro. Volgens bekendeburen.nl gaat hij er desondanks geen winst op maken omdat er nog een flinke hypotheek op de woning rust.

Het huis in het Gooi heeft een woonoppervlakte van 471 vierkante meter en bevat in totaal acht kamers. Ook is de woning voorzien van een zwembad met bar, een gym en luxe keuken.