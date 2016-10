Oranje lokt kijkers naar NPO 3

HILVERSUM - De voetbalwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Wit-Rusland heeft vrijdagavond de meeste televisiekijkers getrokken. Ruim twee miljoen mensen hadden hun tv op de registratie op NPO 3 afgestemd, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De gebruikelijke kijkcijfertoppers op de vrijdagavond moesten het daardoor met een stuk minder publiek doen.

Door ANP - 8-10-2016, 9:33 (Update 8-10-2016, 9:33)

Op prime time wist alleen de serie Witse op NPO 1 de miljoengrens te passeren met iets meer dan een miljoen kijkers. Vorige week waren dat er nog ruim 500.000 meer. Superkids op RTL 4 verloor zo'n 400.000 kijkers en kwam uit op 919.000. Naar de halve finale van The Next Boy/Girl Band op SBS6 keken slechts 361.000 mensen, tegenover bijna 600.000 vorige week.

In The Next Boy/Girl Band was vrijdagavond te zien hoe de definitieve samenstellingen van de nieuwe boy- en girlband bekend werden gemaakt. 4U en GRLBND strijden de komende week om de winst. Het liedje dat het meest wordt gedownload en gestreamd bepaalt of de jongens of de meiden het eerste seizoen van de talentenjacht winnen.