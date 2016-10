Janny van der Heijden: geen tijd voor een man

ROTTERDAM - Janny van der Heijden is al vijftien jaar single maar ze is niet echt op zoek naar een man. "Ik sluit niets uit, maar ik heb een heel leuk, hartstikke druk leven. In een relatie moet je ook tijd stoppen; ik zou nu niet weten hoe ik dat moet doen. Ik heb altijd honden gehad, maar ik had bij mijn laatste hond - Zazou - niet eens tijd om voor hem te zorgen. Hij woont nu bij een vriendin van me en is daar heel gelukkig. Ja Zazou is de verwendste teckel van de wereld", zegt het Heel Holland Bakt-jurylid in het AD.

De 62-jarige Van der Heijden vindt zichzelf geen zielige gescheiden vrouw. "Het wordt als een mislukking gezien, er zou iets aan het leven ontbreken. Maar kijk naar mij: ik heb het leukste werk van de wereld, vrienden, kinderen op wie ik mateloos fier ben, twee kleinkinderen op wie ik zo mogelijk nog trotser ben, ik heb alles wat ik wil. Moet ik dan toch zeggen: ik mis iets in mijn leven?"

Hoe dramatisch ook, door haar scheiding heeft Janny haar zoons ook een wijze les kunnen meegeven. "Dat je niet in wrok moet blijven omkijken. Dat heb ik ook niet gedaan. Soms lopen zaken zoals ze lopen, groeien levens uit elkaar. Dat is bij ons ook gebeurd. Het gedeelte van het levenspad dat je samen hebt afgelegd, is ook niet minder dierbaar als een van de twee een andere kant opgaat.''