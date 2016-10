4U en GRLBND nieuwste Nederlandse popbands

ANP 4U en GRLBND nieuwste Nederlandse popbands

AMSTERDAM - Nederland is sinds vrijdagavond een boyband en een girlband rijker. 4U en GRLBND komen voort uit het SBS6-programma The Next Boy/Girl Band. In de halve finale werden de namen van de bands en definitieve samenstellingen bekend.

Door ANP - 8-10-2016, 2:01 (Update 8-10-2016, 2:01)

Boyband 4U bestaat uit Luca, Tiago, Toon, Jaimy en Jeronimo. Met de finale in zicht moest Ken het veld ruimen. “Ik had het ook wel verwacht”, gaf hij toe. “Ik heb het niet vanaf het begin serieus genomen, daar heb ik spijt van.”

Meidenband GRLBND bestaat uit Delany, Denise, Romy, Som en Rony. Lois, die pas een week lid was van de groep, werd naar huis gestuurd. “Dit was zo prachtig om mee te maken. Ik heb echt heel erg genoten.”

4U en GRLBND brachten tijdens de halve finale, de eerste liveshow van The Next Boy/Girl Band, hun singles ten gehore. De boyband gaan met het nummer Bitter Taste de eindstrijd aan, de meiden doen dat met Party. Het liedje dat de komende week het meest wordt gedownload en gestreamd bepaalt of de boyband of de girlband het eerste seizoen van de talentenjacht wint.