ANP RTL stuurt sterren in decembermaand op pad

HILVERSUM - Chantal Janzen, Martijn Krabbé en Winston Gerschtanowitz gaan in december op pad om mensen te verrassen die dat verdienen. Ook Herman den Blijker, Beau van Dorens, Luuk Ikink en Bridget Maasland doen mee aan RTL 4’s Onvergetelijke Feestdagen.

Door ANP - 7-10-2016, 19:24 (Update 7-10-2016, 19:24)

De RTL-sterren gaan vanaf 1 december 31 dagen lang op pad om mensen in het land een memorabel moment te bezorgen. RTL 4 doet daarvan dagelijks verslag.

De decembermaand is dé maand om even stil te staan bij mensen in de buurt of directe omgeving, vertelde Ruben Nicolai vrijdag in RTL Boulevard. Op de website rtl.nl/feestdagen kunnen mensen laten weten wie in de feestmaand een bijzondere verrassing verdient.