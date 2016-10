Filmtrailer Prooi van Dick Maas gaat viraal

AMSTERDAM - De filmtrailer van Prooi, de nieuwe film van regisseur Dick Maas die deze maand uitkomt, is al bijna 250.000 keer bekeken. De filmtrailer staat sinds een paar dagen op de Engelstalige trailersite New Trailer Buzz.

Door ANP - 7-10-2016, 13:45 (Update 7-10-2016, 13:45)

Prooi vertelt over een bloeddorstige leeuw die Amsterdam terroriseert. Het is de eerste film van Dick Maas sinds de thriller Quiz uit 2012. In de nieuwe film spelen Sophie van Winden, Julian Looman, Victor Löw en Mark Frost hoofdrollen. Van Winden speelt een dierenarts van Artis die helpt bij de zoektocht naar de leeuw. Looman speelt een tv-journalist die haar volgt bij de jacht op het wilde dier.

Het aantal views voor de Nederlandstalige trailer is opvallend hoog. Ter vergelijking: de trailer van de nieuwe Pirates of the Caribbean die er gelijktijdig opgezet is, heeft inmiddels 34.000 views. Maas werkt nog aan de ondertiteling van de ruim twee minuten durende trailer.