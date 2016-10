Schneider wil meer actie in MeesterSpion 2

ANP Schneider wil meer actie in MeesterSpion 2

HILVERSUM - Een droom kwam uit toen Beau Schneider werd gevraagd voor de familiefilm MeesterSpion. De 28-jarige acteur, bij het grote publiek bekend van zijn rollen in hitseries als GTST en Spangas, mag in de film in de voetsporen van zijn grote held James Bond treden. Hij speelt een spion die in de jaren zeventig wordt ingevroren; als hij in 2016 ontwaakt, gaat deze Simon alsnog op zoek naar zijn grote vijand.

Door ANP - 7-10-2016, 9:04 (Update 7-10-2016, 9:04)

"Ik ben een enorm James Bond-fan", bekent Schneider meteen enthousiast. Zijn favoriet is GoldenEye, met Famke Janssen als schurk. "Maar de beste Bond is wat mij betreft Daniel Craig. Die kan zich als acteur meten met Sean Connery.” Zijn Simon is een wat klunzige collega van Bond. “Maar ik had met alle plezier nog wat meer stunts gedaan. Misschien dat daar in een vervolg wat meer ruimte voor is.”

MeesterSpion mikt in eerste instantie op kinderen. Maar dat betekende niet dat Schneider in zijn spel ook 'op de knieën' ging. "Sterker nog, kinderen hebben zaken vaak veel sneller in de gaten dan volwassenen. Het verhaal mag dan wel kluchtig zijn, maar dat betekent niet dat je ook zo moet gaan spelen. Je moet ook een personage als Simon heel serieus nemen.” Bovendien vond hij het heel leuk om de set te mogen delen met Aus Greidanus sr., een collega van zijn vader Eric Schneider bij Toneelgroep De Appel in Den Haag. “Ik ken Aus al tientallen jaren, dus het voelde heel vertrouwd. Bovendien is hij een oude rot in het vak met een perfecte komische timing. Ik heb op de set nog heel veel van hem kunnen leren.”

Vraagbaak

Ook met zijn vader praat Beau Schneider trouwens nog met regelmaat over het vak. Het tweetal deelde een paar jaar geleden ook het podium. "Hij geeft me geen stijlaanwijzingen of zo”, legt Beau uit. “Maar wel bijvoorbeeld hoe ik op een filmset het slimste mijn energie kan verdelen. Soms ben je even onzeker of neemt de stress de overhand. Dan is het heel fijn om een vraagbaak te hebben die 1001 toneelrollen heeft gespeeld. Hij geeft me geen tips om beter te acteren, maar wel hoe ik een betere acteur kan zijn."

Beau Schneider heeft de laatste maanden meer tijd voor film en theater sinds hij na vier jaar GTST verliet. “Ik mis die dagelijkse routine nog regelmatig'', bekent hij. "Ik was nog lang niet op de soap uitgekeken. Maar het leuke aan acteur zijn is juist dat je zoveel verschillende dingen mag en kan spelen. En dat was bij GTST wat lastiger.” Het was een risico, erkent Schneider. "Het was een leuke baan met een leuk salaris. En ik snap dat er collega's zijn die het vijftien jaar kunnen blijven doen. De mooie rollen liggen niet voor het oprapen.” Maar vooralsnog heeft de acteur niets te klagen. Zo staat hij nu ook in het theater met de voorstelling Eyes wide shut van Toneelgroep Maastricht, over een echtpaar dat de relatiecrisis probeert te overwinnen door te vluchten in seksuele fantasieën.

Bijspijkeren

Daarna volgt een nieuwe televisieserie. “Ik heb daar wel weer heel veel zin in”, knikt Schneider. “Ik kan niet goed kiezen en merk dat ik op het podium, hoe waanzinnig het elke avond ook is, de camera af en toe mis.” En als Daniel Craig toch stopt met 007, is de Nederlandse ster dan beschikbaar? “Ik vrees dat ik dan eerst heel hard mijn Engels moet gaan bijspijkeren, want op dit moment kan ik nog niet doorgaan voor een geboren Brit!”

MeesterSpion draait vanaf deze week in de bioscopen.