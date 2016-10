Vanilla Ice weigert te evacueren voor orkaan

PALM BEACH - De autoriteiten in de Amerikaanse staat Florida hebben donderdag zo'n anderhalf miljoen mensen op het hart gedrukt te evacueren in verband met de naderende orkaan Matthew. In ieder geval één van hen weigert dat: Vanilla Ice.

De Ice Ice Baby-zanger plaatste op Twitter het bericht "De storm is serieus en hij komt recht op me af. Ik blijf hangen voor deze. Ik hou jullie op de hoogte."

Die boodschap viel niet in goede aarde bij de instanties, die met man en macht proberen zoveel mogelijk mensen uit de gevarenzone te krijgen voordat Matthew aankomt. In Haïti vielen woensdag bijna 340 doden toen de orkaan over het eiland raasde. De lokale tak van de Democratische partij riep mensen op Twitter dan ook op het 'advies' van de gewezen rapster vooral niet op te volgen. "We adviseren je te luisteren naar je lokale autoriteiten, niet naar Vanilla Ice. Als je in een evacuatiezone woont, moet je nu vertrekken."