‘Kim staat versteld van roddels over roof’

ANP ‘Kim staat versteld van roddels over roof’

NEW YORK - Kim Kardashian vindt het onvoorstelbaar dat er geruchten de ronde doen dat haar brute beroving in Parijs een publiciteitsstunt is. Steeds meer complottheorieën over wat er in Parijs is gebeurd duiken op, tot verbazing van Kim.

Door ANP - 6-10-2016, 23:03 (Update 6-10-2016, 23:03)

“Ze vindt het van de zotte dat sommige mensen ook maar een seconde denken dat ze het allemaal zelf heeft opgezet”, zegt een bekende van de realityster tegen E! News. Kim, die zich donderdag voor het eerst weer liet zien sinds ze na de beroving arriveerde in New York, heeft volgens de ingewijde nog flink wat sessies met haar therapeut nodig. “Ze is echt van streek en gaat er dieper op in met een therapeut.”

Kim werd zondag in haar hotel in Parijs verrast door onbekenden. Die bonden haar handen en voeten vast, legden de realityster in een badkuip en maakten voor zo’n tien miljoen euro aan juwelen en andere dure spullen buit. Kanye stond ten tijde van de roof op het podium in New York en onderbrak zijn concert. “Kanye is een geweldige steun voor Kim”, weet de bron. Donderdag ging ook hij weer aan het werk.

De rapper is pissig over wat zijn vrouw is overkomen. “Hij wil er zeker van zijn dat de daders worden gestraft.” Kanye zou ook van plan zijn Kim te voorzien van nieuwe, nog duurdere juwelen.