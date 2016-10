Kourtney bidt voor beroofde zus Kim

LOS ANGELES - Kourtney Kardashian heeft donderdag voor het eerst sinds de brute overval op haar zusje Kim van zich laten horen op social media. De 37-jarige realityster deelde via Twitter een foto van een gebed.

Door ANP - 6-10-2016, 17:32 (Update 6-10-2016, 17:32)

Kourtney was net als Kim in Parijs om modeshows bij te wonen. Terwijl Kim in haar appartement werd beroofd, was Kourtney met zusje Kendall op pad. De dames werden begeleid door Kims persoonlijk beveiliger, die daarom niet in de buurt was toen de roof plaatsvond.

Eerder liet Caitlyn Jenner zich al uit over de roof. Zij liet weten blij te zijn dat Kim in orde is.