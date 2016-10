'Angelina en kinderen in therapie'

ANP 'Angelina en kinderen in therapie'

LOS ANGELES - Angelina Jolie is na de scheiding van Brad Pitt met haar kinderen in therapie. "Het is een traumatische situatie", vertelt een bekende van het voormalig koppel aan People.

Door ANP - 6-10-2016, 10:14 (Update 6-10-2016, 10:14)

Twee weken nadat ze de scheiding aanvroeg probeert Angelina 'sterk te blijven voor de kinderen', maar de hele familie lijdt eronder. De scheiding is Brad intussen ook niet in de koude kleren gaan zitten, vervolgt de bron. "Hij is absoluut verslagen en wanhopig na alle gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Hij vindt het heel erg dat deze verkeerd in beeld worden gebracht en dat ze verhinderen dat zijn familie zich kan herstellen en weer kan verdergaan met het leven."

Terwijl het gevecht over de voogdij nog niet ten einde is, hangen de zes kinderen van het stel maar wat rond in het huis in Malibu dat Angelina gehuurd heeft. "Ze hebben het huis al dagenlang niet verlaten", aldus de ingewijde. "Aangezien ze gewend zijn aan meer activiteiten en vermaak is het erg moeilijk voor ze. Vooral de kleintjes snappen niet wat er allemaal gaande is."