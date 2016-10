Tim Akkerman mist Di-Rect

HILVERSUM - Tim Akkerman mist zijn voormalige band Di-Rect wel, nadat hij deze een paar jaar geleden verliet om een solocarrière te beginnen. Dat bekende de zanger in de 100% NL ochtendshow van Lex Gaarthuis.

Door ANP - 6-10-2016, 9:33 (Update 6-10-2016, 9:33)

"Je gaat wel door een proces heen dat je jezelf goed leert kennen. Dan realiseer je je pas hoe mooi dat was. Dat je over de hele wereld bent geweest en dat het een jongensdroom was die gigantisch is uitgekomen", aldus Tim. "Ik mis heel erg de energie die we als band hadden."

Hoewel Tim inmiddels weer een nieuwe eigen band om zich heen heeft verzameld en die energie weer heeft teruggevonden, zegt hij deze toch te missen in de vorm van Di-Rect. "Als we op het podium kwamen dan spatte daar de energie en chemie van af. Dat was wennen toen dat weg was en ook moeilijk terug te vinden, dat was wel even slikken."