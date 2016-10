'Wellicht meer Ladies of Soul-concerten'

HILVERSUM - Trijntje Oosterhuis sluit zomerconcerten van de Ladies of Soul niet uit. Dat zegt de zangeres in de 100% NL ochtendshow van Lex Gaarthuis. In februari staat zij samen met Berget Lewis, Edsilia Rombley, Glennis Grace en Candy Dulfer als de Ladies of Soul weer in de Ziggo Dome.

Door ANP - 6-10-2016, 8:34 (Update 6-10-2016, 8:34)

Wanneer Gaarthuis vraagt of er misschien een toekomstige zomereditie van de concerten te verwachten valt, antwoordt Trijntje: "Ja zeker, als de mensen blijven komen, waarom niet toch? Er is zoveel soul en r&b-muziek om te zingen dus dat kan het hele jaar door. Er is officieel nog nooit over gesproken maar ik zou het wel een goed idee vinden. Het zou ook wel passen. Andere outfitjes ook, leuk!"

De twee concerten die nu op 10 en 11 februari 2017 gepland staan worden er wellicht nog drie, aldus Edsilia Rombley in dezelfde radioshow: "We focussen ons nu op die twee maar een derde zou heel goed kunnen dit jaar."