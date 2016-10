Chris Peters maakt vliegende start met Tonio

AMSTERDAM - Een hoofdrol in een film die wellicht een Oscar gaat winnen. Veel jonge acteurs dromen ervan, voor Chris Peters (22) werd het werkelijkheid. In het al veelgeprezen Tonio, de verfilming van het gelijknamige boek van A.F.Th. van der Heijden, vertolkt hij de titelrol.

Door ANP - 6-10-2016, 8:09 (Update 6-10-2016, 8:09)

“Het is heel gek om je opeens te realiseren dat je in zo'n grote en vooral goede film zit”, lacht de jonge acteur daags voor de release van de film. “Ik heb net mijn acteeropleiding afgerond, we moeten ons nu aan de wereld gaan presenteren. Zo'n film als Tonio is natuurijk een gedroomd visitekaartje.”

Peters deed vorige jaar auditie; hij kende het boek toen nog niet. Hierin beschrijft Van der Heijden het rouwproces na de dood van zijn zoon (die Peters speelt). “Het verhaal van Tonio kende ik trouwens wel. Ik ben opgegroeid in Amsterdam, en ik fietste ook heel vaak 's nachts over de straten waar Tonio reed.” Hoewel hij de fysieke gelijkenis wel erkent, zette hij tijdens de auditie de lichamelijke overeenkomsten tussen hem en Tonio wel wat vetter aan. “Ik heb van mijzelf net wat minder krullen, maar ik heb heel fijn haar dat zich heel gemakkelijk anders laat plooien.”

Zenuwen

Nadat hij was gekozen voor de rol, sloegen de zenuwen toe. Hij deelde de meeste momenten op de set met zwaargewichten Pierre Bokma en Rifka Lodeizen. “Ik speel vooral scènes waarin Tonio nog leeft. Ik merkte echt dat iedereen opbloeide als ik mij meldde; die momenten uit zijn leven vormden een welkome afwisseling tussen alle loodzware rouwscenes door.”

Ter voorbereidingen praatten de castleden veel over het verhaal. Regisseur Paula van der Oest wilde de scènes niet uitentreuren repeteren; de momenten moesten meer ontstaan. “Ik heb in het begin heel veel materiaal gezocht van de echte Tonio”, vertelt Peters. “Op internet was best veel te vinden. Maar op een gegeven moment heb ik dat idee toch losgelaten. Ik kan hem niet zijn of vervangen; ik moest toch echt mijn eigen Tonio ervan maken. Al voelde ik wel een enorme druk om zijn nabestaanden niet teleur te stellen.” Dat lijkt niet het geval te zijn; Van der Heijden en zijn vrouw hebben al in diverse media laten weten heel blij met de film te zijn.

Nu volgt het wachten op een eventuele Oscarnominatie. Peters durft er nog niet aan te denken. “En als het zover komt, en ik mag mee van Paula, moet ik eerst mijn vliegangst zien te overwinnen”, lacht hij. Tonio draait vanaf 13 oktober in de Nederlandse bioscopen.