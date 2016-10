'Bodyguard Kim Kardashian bankroet'

HEIDELBERG - Pascal Duvier, de bodyguard van Kim Kardashian, is bankroet. Daily Mail meldt dat hij in juli het faillissement van zijn beveiligingsbedrijf in het Duitse Heidelberg aanvroeg met een schuld van ruim een miljoen dollar.

Door ANP - 6-10-2016, 2:16 (Update 6-10-2016, 2:16)

Duvier was het afgelopen weekend met Kim in Parijs toen zij in de nacht van zondag op maandag in haar luxe hotelsuite werd beroofd van 10 miljoen dollar aan juwelen. Hij was tijdens de gewapende beroving in een nachtclub met haar zussen Kendall en Kourtney, terwijl Kim alleen was.

Kim en haar man Kanye geven Duvier niet de schuld en blijven hem vertrouwen. Het stel heeft hem volgens TMZ niet ontslagen, ondanks geruchten hierover nadat Duvier alle verwijzingen naar Kim van zijn sociale media verwijderde. Dit zou hij om veiligheidsredenen hebben gedaan.