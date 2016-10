Drake zegt concerten af vanwege enkelblessure

TORONTO - Drake moet het noodgedwongen rustiger aan doen. De zanger en rapper kampt met een blessure aan zijn enkel en heeft daarom drie concerten in Toronto, Philadelphia en Newark afgezegd.

Door ANP - 5-10-2016, 22:36 (Update 5-10-2016, 22:36)

Drake kampt al langer met zijn kwetsuur, maar tot dusver negeerde hij de pijn op het podium. In een statement op zijn website zegt hij nu dat hij op advies van zijn dokter toch echt rust moet houden. "Ik haat het om te horen dat ik iets niet kan doen, maar op doktersadvies ben ik gedwongen om deze drie intense shows uit te stellen."

De artiest zit er behoorlijk mee, zo laat hij duidelijk weten. "Ik voel me vreselijk dat ik dit bericht moet tikken, zeker omdat ik het gevoel heb dat ik mijn fans in deze steden in de steek moet laten", aldus Drake, die belooft dat hij het later goedmaakt.