Angelina Jolie zoekt nieuw huurhuis in Malibu

MALIBU - Angelina Jolie is weer op huizenjacht. De actrice, die eerder al verhuisde naar Malibu, zoekt daar naar een ander huurhuis. Die woning zou ruimer en veiliger moeten zijn dan haar huidige onderkomen, meldt TMZ.

Door ANP - 5-10-2016, 21:28 (Update 5-10-2016, 21:28)

Nadat ze scheiding had aangevraagd van Brad Pitt verkaste Jolie met haar kinderen naar Malibu. Hoewel het gerucht gaat dat Jolie alweer is verhuisd en nu een woning zou huren van Denise Richards in de heuvels rond Los Angeles, bevalt het de actrice volgens TMZ wel in Malibu. Ze zou er meerdere woningen willen huren om de paparazzi uit de buurt van haar en haar kinderen te houden.

Een permanent nieuw optrekje zou er op dit moment nog even niet in zitten zolang de actrice en Pitt nog bezig zijn met de verdeling van hun eigendommen.