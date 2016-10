Boyband Bros maakt comeback

LONDEN - De Britse boyband Bros komt weer bij elkaar. Na 24 jaar gaan tweelingbroer Matt en Luke Goss weer met elkaar optreden.

Door ANP - 5-10-2016, 17:56 (Update 5-10-2016, 17:56)

Bros werd gevormd in 1987 en was al snel succesvol in de Britse charts. In Nederland scoorde de groep eind jaren tachtig twee top 10-hits met When Will I Be Famous? en I Owe You Nothing.

Het nieuws volgt op een uitgebreide campagne op social media. Er werd gerept van 'de grootste reünie in de pophistorie' waardoor de geruchtenmolen op volle toeren begon te draaien. Zo werd gespeculeerd over een mogelijke comeback van Oasis, Wham! en zelfs Abba is genoemd.

Bros geeft op 19 augustus volgend jaar een show in The O2 in Londen, op dezelfde datum van hun laatste optreden voor meer dan 77.000 mensen. Dat was in 1989 in het Wembley Stadion.