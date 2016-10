Robbie zegt sorry tegen partners Spice Girls

ANP Robbie zegt sorry tegen partners Spice Girls

LONDEN - Robbie Williams heeft zijn excuses aangeboden aan de (ex)partners van de Spice Girls. De zanger riep jaren geleden dat hij het bed had gedeeld met vier van de vijf dames en die grap werd hem niet in dank afgenomen door de toenmalige vriendjes van de zangeressen.

Door ANP - 5-10-2016, 15:44 (Update 5-10-2016, 15:44)

“Ik heb lang geleden een grap verteld en het is een beetje uit de hand gelopen”, biechtte Robbie op in een Australische radioshow. “Ik riep tijdens een tournee steeds: ik heb het getroffen dat ik in Take That en vier van de vijf Spice Girls heb gezeten. Zo introduceerde ik een nummer, maar het was een grap en die ging te ver.”

Of Robbie het ooit met een Spice Girl heeft gedaan, is nog steeds niet duidelijk. In 2001 deden geruchten de ronde dat hij met Geri Halliwell in bed was gedoken. “Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan de betrokken Spice Girls en hun mannen en vriendjes. Ik weet dat een aantal van hen niet zo blij waren met mijn grapje.”